Şeyma'dan özel paylaşım! Açılan göğsünü bakın nasıl kapattı
Ayrılık aşamasına geldiği İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı, özel pozlarını peş peşe paylaştı. Subaşı'nın göğsünün açıldığı bir fotoğrafı ateş emojisi ile paylaşması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
MAGAZİN 10.10.2019, 16:48
ŞEYMA Subaşı, yaza ve Ibiza'ya bir veda niteliği taşıyan paylaşımda bulundu. Yaz mevsiminin neredeyse tamamını sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza'da geçiren Şeyma Subaşı, bir dönem ayrılık aşamasına geldiği sevgilisi ile arasını düzelttikten sonra dikkat çekici paylaşımlarına yeniden başladı.
BİRBİRİNDEN ÖZEL POZLAR
Şeyma Subaşı, sevgilisiyle çekilmiş özel karelerini ilk kez yayınladı. Subaşı'nın bazı pozları ise oldukça dikkat çekiciydi. Bir fotoğrafında açılan göğsünü ateş emojisiyle kapatan Subaşı, aynı pozda bir erkeğin ellerinin kalçasında olması gözlerden kaçmadı. Art arda özel anlarını takipçileriyle paylaşan Subaşı'nın, diğer bir pozunda ise sevgilisiyle yatakta olması dikkat çekti.
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