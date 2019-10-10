Şeyma'dan özel paylaşım! Açılan göğsünü bakın nasıl kapattı

ŞEYMA Subaşı, yaza ve Ibiza'ya bir veda niteliği taşıyan paylaşımda bulundu. Yaz mevsiminin neredeyse tamamını sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza'da geçiren Şeyma Subaşı, bir dönem ayrılık aşamasına geldiği sevgilisi ile arasını düzelttikten sonra dikkat çekici paylaşımlarına yeniden başladı.

BİRBİRİNDEN ÖZEL POZLAR

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle çekilmiş özel karelerini ilk kez yayınladı. Subaşı'nın bazı pozları ise oldukça dikkat çekiciydi. Bir fotoğrafında açılan göğsünü ateş emojisiyle kapatan Subaşı, aynı pozda bir erkeğin ellerinin kalçasında olması gözlerden kaçmadı. Art arda özel anlarını takipçileriyle paylaşan Subaşı'nın, diğer bir pozunda ise sevgilisiyle yatakta olması dikkat çekti.