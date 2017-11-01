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Şeyhle para karşılığı yemeğe giden Uzerli'den ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde "Şeyhle para karşılığı yemeğe gittim." diyen Meryem Uzerli, "Ekipçe yemeğe gitmiştik, verilen parayı da bağışlamıştık." diyerek yanlış anlaşıldığını söyledi

Şeyhle para karşılığı yemeğe giden Uzerli'den ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde "Şeyhle para karşılığı yemeğe gittim." diyen Meryem Uzerli, "Ekipçe yemeğe gitmiştik, verilen parayı da bağışlamıştık." diyerek yanlış anlaşıldığını söyledi

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:40
Şeyhle para karşılığı yemeğe giden Uzerli'den ilk açıklama
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MERYEM Uzerli, verdiği bir röportajda, para karşılığı Dubaili bir şeyhle akşam yemeğine gittiğini ve aldığı bu parayı bağış yaptığını söylemişti. Uzerli, bu söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

"PARA KARŞILIĞI YEMEĞE GİTTİM" DEMİŞTİ

Dubai'de ticarete atılan 34 yaşındaki  Meryem Uzerli  Hürriyet'e verdiği röportajda, "Bir şeyh, bir oyuncuyla yemek yemek istiyor. Ve bunun için çok para teklif ediyor" sözleri üzerine "Hiç öyle bir teklif geldi mi?" sorusuna "Geldi. Üstelik gittim de.." yanıtını vermişti.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Röportajın ardından kendisini çok sayıda kişinin aradığını ve mesaj attığını söyleyen  Meryem Uzerli, Dubaili şeyhle akşam yemeğine çıktığına ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını, kendisini tam olarak ifade edemediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliPara Karşılığı YemeK
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