Şeyhle para karşılığı yemeğe giden Uzerli'den ilk açıklama

MERYEM Uzerli, verdiği bir röportajda, para karşılığı Dubaili bir şeyhle akşam yemeğine gittiğini ve aldığı bu parayı bağış yaptığını söylemişti. Uzerli, bu söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
"PARA KARŞILIĞI YEMEĞE GİTTİM" DEMİŞTİ
Dubai'de ticarete atılan 34 yaşındaki Meryem Uzerli Hürriyet'e verdiği röportajda, "Bir şeyh, bir oyuncuyla yemek yemek istiyor. Ve bunun için çok para teklif ediyor" sözleri üzerine "Hiç öyle bir teklif geldi mi?" sorusuna "Geldi. Üstelik gittim de.." yanıtını vermişti.
"YANLIŞ ANLAŞILDIM"
Röportajın ardından kendisini çok sayıda kişinin aradığını ve mesaj attığını söyleyen Meryem Uzerli, Dubaili şeyhle akşam yemeğine çıktığına ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını, kendisini tam olarak ifade edemediğini söyledi.
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