Şevket Çoruh: İzmir'de saldırıya uğradık!

ÜNLÜ oyuncu Şevket Çoruh ve ekibi saldırıya uğradı. Şevket Çoruh yaşadığı olayı Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı:"İzmirin göbeğinde darp edildik...Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından... Canımızı kurtardık... Şimdilik..."

Kantar polis merkezine giden Şevket Çoruh, olayın nedenini ise şu sözlerle anlattı:"Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdeale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık."