Şevke Çoruh'tan 5 avukatlı mücadele

ARKADAŞLARI Murat Akkoyunlu ve Serhat Aydoğdu ile yaşadığı bu olay sonrası saldırganlardan şikayetçi olan Çoruh, davayla ilgilenmesi için 5 avukat tuttu. Tüm veri ve kayıtları toplayan oyuncu, dosyayı yarın savcılığa iletecek.