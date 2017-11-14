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Sevilen dizinin yakışıklı oyuncusu, rolünü abartınca bileği kesildi

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan Egemen karakterine hayat veren Alp Navruz, sahne gerçekçi olsun diye cama hızla vurunca bileği kesildi. Oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı

Sevilen dizinin yakışıklı oyuncusu, rolünü abartınca bileği kesildi

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan Egemen karakterine hayat veren Alp Navruz, sahne gerçekçi olsun diye cama hızla vurunca bileği kesildi. Oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı

14 Kasım 2017 Salı 11:45
Sevilen dizinin yakışıklı oyuncusu, rolünü abartınca bileği kesildi
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STAR TV'de ' Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde Sinan Egemen karakterine hayat veren Alp Navruz, iki hafta sonra ekrana gelecek 24'üncü bölümün çekimlerinde kaza yaşadı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Oyuncunun, Deniz Baysal ile  Ağva'da çekilen tartışma sahnesinde, inandırıcı olsun diye senaryo gereği buz cama sert vurunca, bileği kesildi. Alp Navruz'un elinde manyetik bir alet olmasına rağmen, sert vurma sebebiyle kırılan cam, bileğine gelince hemen hastaneye kaldırıldı.

YAPIMCI, 2 GÜN İZİN VERDİ

Bileğine üç dikiş atılan oyuncu, iki saat sonra sahnesinin yetişmesi için sete döndü. Eli sargıya alınan oyuncu,  İstanbul'a döndüğünde, yapımcısı iki gün izin vererek, dinlenmesini söyledi.

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