Sevilen dizinin yakışıklı oyuncusu, rolünü abartınca bileği kesildi

STAR TV'de ' Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde Sinan Egemen karakterine hayat veren Alp Navruz, iki hafta sonra ekrana gelecek 24'üncü bölümün çekimlerinde kaza yaşadı.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Oyuncunun, Deniz Baysal ile Ağva'da çekilen tartışma sahnesinde, inandırıcı olsun diye senaryo gereği buz cama sert vurunca, bileği kesildi. Alp Navruz'un elinde manyetik bir alet olmasına rağmen, sert vurma sebebiyle kırılan cam, bileğine gelince hemen hastaneye kaldırıldı.
YAPIMCI, 2 GÜN İZİN VERDİ
Bileğine üç dikiş atılan oyuncu, iki saat sonra sahnesinin yetişmesi için sete döndü. Eli sargıya alınan oyuncu, İstanbul'a döndüğünde, yapımcısı iki gün izin vererek, dinlenmesini söyledi.
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