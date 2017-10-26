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Sevgilisiyle yakalanırsa bedelini ağır ödeyecek

Özel bir markayla 1 yıllık anlaşma imzalayan Hande Erçel, sevgilisiyle görüntü verirse firmaya 250 bin TL tazminat ödeyecek

Sevgilisiyle yakalanırsa bedelini ağır ödeyecek

Özel bir markayla 1 yıllık anlaşma imzalayan Hande Erçel, sevgilisiyle görüntü verirse firmaya 250 bin TL tazminat ödeyecek

26 Ekim 2017 Perşembe 16:53
Sevgilisiyle yakalanırsa bedelini ağır ödeyecek
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GÜZELLİĞİ ve oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki 6 buçuk milyonu bulan takipçi sayısıyla da moda markalarının aranan yüzü olan Hande Erçel, ünlü bir giyim firması ile anlaştı. Fakat güzel oyuncu, işiyle aşkı arasında kaldı.

YİNE SANSÜRE UĞRADI

Eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'la birlikte olduğu dönemde oyuncu aşkıyla görüntülenmesine yapım şirketinin izin vermediği Erçel, yine aynı sansüre uğradı.

800 BİN TL ALDI

Markayla 1 yıllık anlaşma karşılığı 800 bin TL alan oyuncu, kısa süre önce işadamı Mehmet Dinçerler'e gönlünü kaptırdı.

YAKALANIRSA BEDELİ AĞIR OLACAK

Erçel, bu aşkın büyük yankı uyandırması üzerine firma yetkilileri tarafından uyarıldı. Dinçerler'le gece gezmelerinde objektiflere yakalanmaması tembihlenen güzel oyuncunun bu talimatı çiğnemesi, kendisine pahalıya patlayacak.

250 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Aşkın firmaya zarar vermemesi ve reklamların önüne geçmemesi için önlem alan markanın yöneticileri, Erçel'in bu kuralı ihlal etmesi durumunda 250 bin TL'lik tazminat ödemesini şart koştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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