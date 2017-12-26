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Sevgilisiyle unutamayacağı bir gece için serveti geri tepti

Yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girecek

Sevgilisiyle unutamayacağı bir gece için serveti geri tepti

Yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girecek

26 Aralık 2017 Salı 10:24
Sevgilisiyle unutamayacağı bir gece için serveti geri tepti
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HER yeni yılı sahnede karşılayan Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçti. Konser için gelen 1 milyon TL'lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018'i sevgilisi Aurelien Muller'le karşılayacak.

"SANA UNUTAMAYACAĞIN BİR YIL YAŞATACAĞIM"

Hadise, 'Sıfır Tolerans' klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin "Sana Paris'te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım" teklifini geri çevirmedi.

"BU KEZ İŞİ DEĞİL, AŞKI SEÇİYORUM"

Çevresindekilere "Her yılbaşında çalıştım, bu kez işi değil, aşkı seçiyorum" dediği öğrenilen şarkıcı ve sevgilisi, geçtiğimiz ay kaldıkları Plaza Athenee Hotel'de yeni yıla "Merhaba" diyecek.

Hadise, daha sonra ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le rotasını Londra'ya çevirerek, kısa bir tatil yapacak.

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