Sevgilisiyle unutamayacağı bir gece için serveti geri tepti

HER yeni yılı sahnede karşılayan Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçti. Konser için gelen 1 milyon TL'lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018'i sevgilisi Aurelien Muller'le karşılayacak.

"SANA UNUTAMAYACAĞIN BİR YIL YAŞATACAĞIM"

Hadise, 'Sıfır Tolerans' klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin "Sana Paris'te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım" teklifini geri çevirmedi.

"BU KEZ İŞİ DEĞİL, AŞKI SEÇİYORUM"

Çevresindekilere "Her yılbaşında çalıştım, bu kez işi değil, aşkı seçiyorum" dediği öğrenilen şarkıcı ve sevgilisi, geçtiğimiz ay kaldıkları Plaza Athenee Hotel'de yeni yıla "Merhaba" diyecek.

Hadise, daha sonra ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le rotasını Londra'ya çevirerek, kısa bir tatil yapacak.