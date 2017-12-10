Sevgilisini öve öve bitiremedi: Beni her seferinde heyecanlandırıyor

Fi dizisinin güzel oyuncusu Serenay Sarıkaya, verdiği röportajda hem iş hem de aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AKLINA, BİLGİSİNE HAYRANIM"

Serenay Sarıkaya, yaptığı işi çok sevdiğini söyleyerek aşk hayatını da anlattı. Sarıkaya sevgilisi şu sözlerle anlattı: "Aklına, bilgisine, hayata bakışına hayranım. Sevgi, aşk her şey çok güzel ama belli noktadan sonra sürekliliği sağlamak için beslenebileceğin, sana ilham verecek birinin olması çok önemli. O anlamda Kerem beni her seferinde çok heyecanlandıran ve ilham veren bir adam."