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Sevgilisini eşinden boşatıp evlenmişti! Şimdi de kızını sildi

Geçen kasım ayında Murat Akyer ile evlenen Nursel Ergin, eşinin yuvasını yıkmıştı. Nursel şimdi de kızını sosyal medyadan sildi

Sevgilisini eşinden boşatıp evlenmişti! Şimdi de kızını sildi

Geçen kasım ayında Murat Akyer ile evlenen Nursel Ergin, eşinin yuvasını yıkmıştı. Nursel şimdi de kızını sosyal medyadan sildi

18 Mart 2018 Pazar 15:02
Sevgilisini eşinden boşatıp evlenmişti! Şimdi de kızını sildi
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İŞ adamı Murat Akyer ile evlenen sunucu Nursel Ergin'in, kızı Bengü Çınar ile arası açıldı.

NURSEL KIZINI SOSYAL MEDYADAN SİLDİ
Murat Akyer'in eski eşi Kamer Odabaşı, Nursel Ergin'in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürmüştü. Nursel Ergin bu sefer de kızıyla sorun yaşadı. İkili sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Nursel Ergin'in kızı Begüm Çınar Kadir Has Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyor.
NURSEL ERGİN KİMDİR?
Nursel Ergin'i 'Var Mısın Yok Musun?' programıyla tanıdık. Var Mısın Yok Musun? programından kısa süre sonra üne kavuşan Nursel Ergin yemek programlarıyla karşımıza çıktı.
Nursel Ergin bir dönem de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat verdi. İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğan Nursel Ergin'in hayat hikayesi de dizi gibi...
Nursel Ergin yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Acun Ilıcalı'nın programına katıldıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı.

Nursel Ergin 28 Temmuz'da Murat Akyer ile nişanlandı. Nursel Ergin'in Murat Akyer ile nişanlandığı dönem ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Murat Akyer'in bir önceki eşinden boşanma nedeni Nursel Ergin. Murat Akyer'in eski eşi Kamber Odabaşı tarafından atılan iddia sonrası iş adamı bir basın açıklaması yayınlanmıştı. Yaptığı açıklamada boşanmalarının nedeninin Nursel Ergin olmadığını ve eski eşinin lenfoma tedavisi görüp iyileştikten sonra ayrıldığını söylemişti.

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