"Sevgilin aldatabilir mi?" diye soruldu, cevabı anında yapıştırdı

HÜLYA Avşar'ın "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler" sözleri gündeme bomba gibi oturmuştu. Bir çok ünlü isim, Avşar kızının o sözlerini sert bir şekilde eleştirmişti. Bu isimler arasına Hadise de katıldı.

"YALNIZ DEĞİLİM"

Hadise, verdiği bir röportajda "Yalnız mısınız?" sorusuna, "Hayır yalnız değilim, çok mutluyum ama beni kolay kolay biriyle el ele göremezsiniz" diyerek cevap verdi.

"ALDATSIN DA GÖREYİM"

Sözlerine "Evliliğe inanıyorum boşanmalar beni korkutmuyor" diye devam eden güzel şarkıcı, Hülya Avşar'ın "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler" sözleriyle ilgili "Aldatsın da göreyim" diyerek hayatındaki kişiye gönderme yaptı.

"GEREKLİYSE YAPTIRABİLİRİM"

Estetik yaptırdığına dair çıkan haberler hakkında ise "Ekran önündeyim gerekliyse yaptırabilirim" dedi.



Ünlü şarkıcının ismi son dönemlerde, eski sevgilisi Hakan Sabancı'yla anılıyor.