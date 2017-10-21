Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Kalp hastaları sodaya dikkat!
Kalp hastaları sodaya dikkat!
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
banner468

"Sevgilin aldatabilir mi?" diye soruldu, cevabı anında yapıştırdı

"Erkekler çaktırmadan eşlerini aldatabilir" tartışmalarına katılan Hadise, "Aldatsın da göreyim" diyerek hayatındaki kişiye gönderme yaptı

"Sevgilin aldatabilir mi?" diye soruldu, cevabı anında yapıştırdı

"Erkekler çaktırmadan eşlerini aldatabilir" tartışmalarına katılan Hadise, "Aldatsın da göreyim" diyerek hayatındaki kişiye gönderme yaptı

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:20
"Sevgilin aldatabilir mi?" diye soruldu, cevabı anında yapıştırdı
banner404

HÜLYA Avşar'ın "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler" sözleri gündeme bomba gibi oturmuştu. Bir çok ünlü isim, Avşar kızının o sözlerini sert bir şekilde eleştirmişti. Bu isimler arasına  Hadise de katıldı.

"YALNIZ DEĞİLİM"

Hadise, verdiği bir röportajda "Yalnız mısınız?" sorusuna, "Hayır yalnız değilim, çok mutluyum ama beni kolay kolay biriyle el ele göremezsiniz" diyerek cevap verdi.

"ALDATSIN DA GÖREYİM"

Sözlerine "Evliliğe inanıyorum boşanmalar beni korkutmuyor" diye devam eden güzel şarkıcı,  Hülya Avşar'ın "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler" sözleriyle ilgili "Aldatsın da göreyim" diyerek hayatındaki kişiye gönderme yaptı.

"GEREKLİYSE YAPTIRABİLİRİM"

Estetik yaptırdığına dair çıkan haberler hakkında ise "Ekran önündeyim gerekliyse yaptırabilirim" dedi.


Ünlü şarkıcının ismi son dönemlerde, eski sevgilisi Hakan Sabancı'yla anılıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hadise AçıkgözBir YastıktaHülya AvşarHadise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hülya aldatıldı diye herkes üzülsün istiyor
Hülya aldatıldı diye herkes üzülsün istiyor
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleriyle ilgili çok sert konuştu
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleriyle ilgili çok sert konuştu
Antalya'da yıldızlar geçidi
Antalya'da yıldızlar geçidi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim