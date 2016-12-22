Sevgi dolu eğitimin adresi

22 Aralık 2016 Perşembe 15:58
ALANYA'NIN seçkin eğitim kurumlarından olan Şeker Portakalı Çocuk Yuvası, doğa ile iç içe bir ortamda eğitim vermeye devam ediyor. Kendi bahçesinde yetiştirdiği organik ürünlerle, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine de özen gösteren Şeker Portakalı, eğitici ve öğretici programları ile de dikkat çekiyor. Çocuklarda önemli gün ve haftaların küçük yaşta farkındalığını yaratan kurum, aynı zamanda İngilizce, yaratıcı drama, bale, yoga, zumba dersleri ile de çocukların gelişimlerini desteklerken, çocukların ilerideki hayatlarına ışık tutuyor. Şeker Portakalı Çocuk Yuvası kurucuları Pelin Özcan Bekar ve Meral Tokuş, "Çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatının ilk adımlarını, güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda atmalarına özen gösteriyoruz" dediler.
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Son Güncelleme: 22.12.2016 16:00