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Ses getiren yeni dizi Avlu'ya dair hiç bilinmeyenler...!

Birçok ülkede yayımlanan Prisoner dizisinden uyarlanan Avlu dizisi Star Tv ekranlarından yayınlanıyor. Tanıtım videoları ile izleyicide büyük bir merak uyandıran ve sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin baş rolünde ise Demet Evgar yer alıyor. Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği dizide kadınlar hapishanesinde yaşananlar ve orada bulunan kadınların hikâyeleri esas alınıyor. Peki Avlu dizisi nerede çekiliyor? İşte cevabı

Ses getiren yeni dizi Avlu'ya dair hiç bilinmeyenler...!

Birçok ülkede yayımlanan Prisoner dizisinden uyarlanan Avlu dizisi Star Tv ekranlarından yayınlanıyor. Tanıtım videoları ile izleyicide büyük bir merak uyandıran ve sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin baş rolünde ise Demet Evgar yer alıyor. Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği dizide kadınlar hapishanesinde yaşananlar ve orada bulunan kadınların hikâyeleri esas alınıyor. Peki Avlu dizisi nerede çekiliyor? İşte cevabı

31 Mart 2018 Cumartesi 20:50
Ses getiren yeni dizi Avlu'ya dair hiç bilinmeyenler...!
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KORKUTUCU hapishane hayatına adım atan ve bir yandan küçük kızından ayrılmanın acısını yaşayan bir kadının hikâyesinin anlatıldığı dizinin çekimleri Ümraniye’de gerçekleştiriliyor. Tamamlanması yaklaşık 4 ayı bulan bu dev plato çekimlerinin daha kolay yapılmasını ve hapishane hayatının izleyiciye daha gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını sağlıyor.

Aylar boyu süren titiz çalışmalar ve cast yapılandırmaları sonucunda sağlam bir oyuncu kadrosu ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin reklamları ise ekranlarda dönmeye devam ediyor. Abartıdan uzak ve gerçekçi bir hayat hikâyesi sunmayı amaçlayan dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur bulunuyor.

Güçlü prodüksiyon ve hayata dokunan konusuyla başarı sinyalleri veriyor

Hayatları boyunca zorluklarla mücadele eden ve adaleti kendi başlarına sağlamaya çalışan kadınların bir araya geldiği hapishanenin kapalı kapıları arkasında, haberlere yansımayan birçok acı ve umutsuzluk dolu olaylar yaşanıyor. Bu olayları seyircisine aktarmaya çalışan dizi anlatıığı her bir hikaye ile hayat dokunmayı hedefliyor. Güçlü bir prodüksiyonun ürünü olan Avlu, her ne kadar reyting oranları güçlü diğer birçok diziyle rakip olacak olsa da farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile şimdiden umut vadediyor.

Özgürlüğün hayattaki en önemli şey olduğunu bilmesine rağmen, hayatın onlara sağlamadığı adaleti kendi başına sağlamaya çalışan kadınların mücadelesini konu edinen dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Ümraniye’de bulunan yöre halkı ise dizi setine büyük bir ilgi gösteriyor. Bu yoğun ilgiyle karşılaşan prodüksiyon ekibi ise platonun etrafında gerekli güvenlik önlemleri alarak, çekimleri kısa sürede tamamlamayı ve diziyi bir an önce seyircisiyle buluşturmayı planlıyor.

Sosyal medya hesaplarında tanıtımları paylaşılıyor

Dizinin oyuncuları Instagram ve Twitter hesaplarından dizinin fragmanlarını ve tanıtım posterlerini yayınlamaya devam ederken, Avlu dizisi nerede çekiliyor sorusu ise özellikle İstanbul’da yaşayan izleyiciler tarafından büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle dizinin gerçek bir hapishanede mi yoksa bir set içerisinde mi gerçekleştirildiği konusunda soru işaretleri bulunurken, Ümraniye’de yer alan dev hapishane platosunu görenler ise Avlu dizisi için gerçekten uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirildiğinin kanıtını kendi gözleriyle görüyor.
 

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Son Güncelleme: 31.03.2018 20:57
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Star TVAvlu DizisiPrisoner Dizisinden UyarlananAVLUDizi
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