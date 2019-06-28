Serpil Doğulu: Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam

Beren Saat'in 26 Şubat'ta Instagram sayfasında yaptığı paylaşım Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları gün yüzüne çıkarmış, çiftin boşanacağı iddiası gündeme gelmişti.

Serpil Doğulu: Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam
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KENAN Doğulu dün gece Harbiye'de konser verdi. Seyirciler arasında Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu da vardı. Anne Doğulu, Kenan-Beren ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı...

'OĞLUMU HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAM'
"Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam. en çok 'Bugünüm sensiz geçti' şarkısını seviyorum.

'ÜSTÜNE ADAM TANIMIYORUM'
Babası için yazmıştı onu... Sahne performansı muhteşem, üstüne adam tanımıyorum.

'BEREN İLE KENAN AYRI DEĞİLLER'
Bütün popçuları seviyorum ama o benim oğlum. Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..."

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