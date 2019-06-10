Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısı istedik, kafamıza sandalye fırlattı

SERMİYAN Midyat, Twitter hesabından şarkıcı Nev ile yaşadığı gergin bir olayı takipçileriyle paylaştı. Midyat, Ahmet Kaya’nın Kum Gibi şarkısını istediği sırada Nev’in kendisine sandalye attığını iddia etti.

“KAFAMIZA SANDALYE ATTI”

Twitter hesabından yaşadığı olayı takipçilerine anlatan oyuncu Sermiyan Midyat, “Bir soluk için gelinen ada ziyaretinde faşizmin bu kadar ayyuka çıktığına şahit olmak ne kötü! Ahmet Kaya’nın “kum gibi” şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar Kum Gibi” dedi.



