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Serkan Kaya yolladığı mesajla ifşa oldu!

Türkücü Serkan Kaya, sosyal medya hesabından genç bir kıza mesaj atınca çok sert bir karşılık aldı. Serkan Kaya'yı tiye alan genç kız "Ben kıro sevmiyorum'' karşılığını verdi

Serkan Kaya yolladığı mesajla ifşa oldu!

Türkücü Serkan Kaya, sosyal medya hesabından genç bir kıza mesaj atınca çok sert bir karşılık aldı. Serkan Kaya'yı tiye alan genç kız "Ben kıro sevmiyorum'' karşılığını verdi

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:01
Serkan Kaya yolladığı mesajla ifşa oldu!
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ÜNLÜ isimlerin çapkınlık çabaları zaman zaman kendilerine gösterilen tepkilerden dolayı açığa çıkabiliyor. Bunun son örneği Serkan Kaya oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Instagram hesabı üzerinden Kaya’nın kendisine gönderdiği direkt mesajı takipçileriyle paylaşarak türkücüyü ifşa etti. Mesajda Serkan Kaya’nın genç kıza “Antalya'da mısın?” diye sorduğu görüldü. Genç kız ise Kaya’yı tiye alarak “Hem kıro sevmiyorum hem de sana ne”  karşılığını verdi.

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Serkan Kayaİnstagram
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