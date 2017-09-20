Serkan Kaya yolladığı mesajla ifşa oldu!

ÜNLÜ isimlerin çapkınlık çabaları zaman zaman kendilerine gösterilen tepkilerden dolayı açığa çıkabiliyor. Bunun son örneği Serkan Kaya oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Instagram hesabı üzerinden Kaya’nın kendisine gönderdiği direkt mesajı takipçileriyle paylaşarak türkücüyü ifşa etti. Mesajda Serkan Kaya’nın genç kıza “Antalya'da mısın?” diye sorduğu görüldü. Genç kız ise Kaya’yı tiye alarak “Hem kıro sevmiyorum hem de sana ne” karşılığını verdi.