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Şerife ve Cemal 'Evet' dedi. Bakan Çavuşoğlu nikah şahidi oldu

Şerife Kola ve Cemal Yeniacun çiftinin mutlu günlerine ortak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahı ise Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel kıydı

Şerife ve Cemal 'Evet' dedi. Bakan Çavuşoğlu nikah şahidi oldu

Şerife Kola ve Cemal Yeniacun çiftinin mutlu günlerine ortak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahı ise Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel kıydı

06 Mayıs 2018 Pazar 14:19
Şerife ve Cemal 'Evet' dedi. Bakan Çavuşoğlu nikah şahidi oldu
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BİR dönem Ak Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Alanya'nın tanınmış gençlerinden Cemal Yeniacun, bir süredir nişanlı olduğu Şerife Kola ile dünyaevine girdi. Genç çiftin Club Park Alanya'da yapılan renkli düğünlerine yüzlerce davetli katıldı. Her detayın ayrı düşünüldüğü düğüne katılanlar arasında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eski CHP Milletvekili Osman Özcan da vardı. Genç çiftin nikahlarını kıyan Menderes Türel, "Ömür boyu mutlu olun" diyerek Şerife ve Cemal'i tebrik etti. Nikahın şahitliğini yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise "Allah bir yastıkta kocatsın. Mutluluk yakanızı hiç bırakmasın" diyerek yeni evli çifte mutluluklar diledi. Nikah töreninin ardından hareketli müzikler eşliğinde eğlenen davetliler, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadı.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 12:31
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