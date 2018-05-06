Şerife ve Cemal 'Evet' dedi. Bakan Çavuşoğlu nikah şahidi oldu

BİR dönem Ak Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Alanya'nın tanınmış gençlerinden Cemal Yeniacun, bir süredir nişanlı olduğu Şerife Kola ile dünyaevine girdi. Genç çiftin Club Park Alanya'da yapılan renkli düğünlerine yüzlerce davetli katıldı. Her detayın ayrı düşünüldüğü düğüne katılanlar arasında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eski CHP Milletvekili Osman Özcan da vardı. Genç çiftin nikahlarını kıyan Menderes Türel, "Ömür boyu mutlu olun" diyerek Şerife ve Cemal'i tebrik etti. Nikahın şahitliğini yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise "Allah bir yastıkta kocatsın. Mutluluk yakanızı hiç bırakmasın" diyerek yeni evli çifte mutluluklar diledi. Nikah töreninin ardından hareketli müzikler eşliğinde eğlenen davetliler, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadı.