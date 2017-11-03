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Serenay, verdiği cevapla evlilik sorularını kökünden bitirdi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, "Sevgiliniz Kerem Bürsin ile ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna, "Evlilik için çok gencim." diyerek cevap verdi

Serenay, verdiği cevapla evlilik sorularını kökünden bitirdi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, "Sevgiliniz Kerem Bürsin ile ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna, "Evlilik için çok gencim." diyerek cevap verdi

03 Kasım 2017 Cuma 09:05
Serenay, verdiği cevapla evlilik sorularını kökünden bitirdi
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Fi dizisinin güzel oyuncusu  Serenay Sarıkaya kendisine yöneltilen evlilik sorularını bitirecek bir cevap verdi.  Sarıkaya, "Evlilik için çok gencim" dedi.

"BÖYLE BİR KARARI ERKEN BULUYORUM"

Serenay  Sarıkaya daha önce de "Kerem Bürsin'den evlilik teklifi aldınız mı" yönündeki soruya şu cevabı vermişti: Ben 25 yaşında bir genç kız olarak şu anda her şey çok yolunda gittiği için böyle bir kararı erken buluyorum. Her şey çok şükür yolunda. Umarım böyle devam eder. Evlilik düşünmüyorum."

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Serenay Sarıkaya
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