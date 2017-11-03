Serenay, verdiği cevapla evlilik sorularını kökünden bitirdi

Fi dizisinin güzel oyuncusu Serenay Sarıkaya kendisine yöneltilen evlilik sorularını bitirecek bir cevap verdi. Sarıkaya, "Evlilik için çok gencim" dedi.

"BÖYLE BİR KARARI ERKEN BULUYORUM"

Serenay Sarıkaya daha önce de "Kerem Bürsin'den evlilik teklifi aldınız mı" yönündeki soruya şu cevabı vermişti: Ben 25 yaşında bir genç kız olarak şu anda her şey çok yolunda gittiği için böyle bir kararı erken buluyorum. Her şey çok şükür yolunda. Umarım böyle devam eder. Evlilik düşünmüyorum."