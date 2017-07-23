Serenay torpili

RUTİN yapılan kontrole takılan oyuncuya, trafik polislerinin yaptığı torpil de dikkat çekti. Polislerin durdurdukları araçta Sarıkaya’ın olduğunu farketmesi ve daha sonra kontrol yapmadan aracı devam ettirmesiyse şaşkınlık yarattı.
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