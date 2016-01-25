Serenay Sarıkaya'dan bomba yorum!

25 Ocak 2016 Pazartesi 21:11
SEVGİLİSİ Kerem Bürsin'le ABD'de tatilde olan Serenay Sarıkaya, vizyon filmlerini yakından takip ediyor.
Yurtdışında fırsat buldukça film izleyen güzel oyuncu, gişe rekortmeni Star Wars hakkında eleştirel bir yazı yazdı.
Kendi internet sitesinden bu düşüncesini paylaşan oyuncu şu sözlere yer verdi: "Aranızda Star Wars'u izlemeyen var mı?' diye soruyorum çünkü burada adeta kıyametler kopuyor. Vay efendim ilk 2 günde milyonlar izlemişmiş... Yalan söylemeyeyim, ben büyük bir Star Wars hayranı değilim ama sinema tarihi için önemli bir film olduğunu düşünürüm. O yüzden bu sefer gerçekten kaçırmak istemedim. Nedir bu herkesin dilindeki bu kadar efsane olan, görmek istedim. Filmin kötü olduğunu asla söyleyemem. Ancak bu kadar zaman sonra daha acayip, daha sürükleyici bir hikâye bekliyor sanırım insan. Görseli muazzam olmuş. Ama bütün bir film zayıf oyuncuların sırtına verilmiş gibi duruyordu."
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:57