Serenay Sarıkaya, Bergen mi oluyor!

ŞU sıralar rol aldığı “Fi” dizisi ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya yeni projesinin detayları belli olmaya başladı. Serenay Sarıkaya’nın bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen’in hayatını anlatacak bir projede yer alacağı konuşuluyor. Serenay Sarıkaya son dönemde Fi dizinde adından övgü ile söz ettiriyor.

BERGEN’İN OLDUKÇA TRAJİK BİR ÖYKÜSÜ VAR

Bergen’in yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yaşında hayata gözlerini yuman şarkıcı “Acıların kadını” olarak tanınıyor