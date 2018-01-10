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Serenay Sarıkaya, Bergen mi oluyor!

Serenay Sarıkaya’nın yeni projesinde “Acıların Kadını” olarak tanınan Bergen’i canlandıracağı konuşuluyor

Serenay Sarıkaya, Bergen mi oluyor!

Serenay Sarıkaya’nın yeni projesinde “Acıların Kadını” olarak tanınan Bergen’i canlandıracağı konuşuluyor

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:19
Serenay Sarıkaya, Bergen mi oluyor!
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ŞU sıralar rol aldığı “Fi” dizisi ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya yeni projesinin detayları belli olmaya başladı. Serenay Sarıkaya’nın bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen’in hayatını anlatacak bir projede yer alacağı konuşuluyor. Serenay Sarıkaya son dönemde Fi dizinde adından övgü ile söz ettiriyor.

BERGEN’İN OLDUKÇA TRAJİK BİR ÖYKÜSÜ VAR
Bergen’in yüzü sevgilisi tarandan kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yaşında hayata gözlerini yuman şarkıcı “Acıların kadını” olarak tanınıyor

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