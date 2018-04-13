Serenay-Kerem aşkında hazin son!

MAGAZİN dünyasının renkli çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, Instagram'dan birbirinin fotoğraflarını kaldırdı.
ÇOK KONUŞULACAK HAMLE
Uzun süredir beraberlik yaşayan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulacak hamle... Akşam Life'da yer alan habere göre; Bürsin ile Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.
YALNIZCA KENDİ FOTOĞRAFLARI KALDI
Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikilinin bu hareketi herkesi şaşırttı. Yalnızca kendi fotoğraflarına yer veren sevgililer 'İkili arasında neler oluyor' dedirtti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.