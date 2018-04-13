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Serenay-Kerem aşkında hazin son!

Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi

Serenay-Kerem aşkında hazin son!

Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi

13 Nisan 2018 Cuma 11:11
Serenay-Kerem aşkında hazin son!
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MAGAZİN dünyasının renkli çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, Instagram'dan birbirinin fotoğraflarını kaldırdı.

ÇOK KONUŞULACAK HAMLE

Uzun süredir beraberlik yaşayan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulacak hamle... Akşam Life'da yer alan habere göre; Bürsin ile Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.

YALNIZCA KENDİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikilinin bu hareketi herkesi şaşırttı. Yalnızca kendi fotoğraflarına yer veren sevgililer 'İkili arasında neler oluyor' dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaKerem BursinSosyal Medya
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