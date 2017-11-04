Seren Serengil’e 100 bin liralık dava

HÜRRİYET'TEN Aziz Özen'in haberine göre Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Sevil D., Serengil’in üvey ablası U.K’nın eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığını ve şarkıcının kendisini darp ettiğini iddia etti. İtibarının zedelendiğini söyleyen Sevil D., 100 bin TL talep etti.
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