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Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Yaşar İpek yaptığı açıklamayla Seren Serengil'i çileden çıkardı. Seren Serengil, Yaşar İpek'i bombalamaya devam ediyor

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Yaşar İpek yaptığı açıklamayla Seren Serengil'i çileden çıkardı. Seren Serengil, Yaşar İpek'i bombalamaya devam ediyor

18 Mart 2018 Pazar 14:39
Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı
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SEREN Serengil, Yaşar İpek'in Posta Gazetesi'ne verdiği 'Eski çöplüğünde gezdi, onun için ayrıldık' başlıklı röportajla fena dalga geçti.

Seren Serengil, Yaşar İpek'in bir kadınla görüntülendiği haberini ima ederek "Eski sevgiliye tam sayfa röportaj! Keşke takside kızlarla el ele resmini de koysaydınız. Güzel reklam devam!" dedi.

YAŞAR İPEK YENİ SEVGİLİSİYLE YAKALANDI, SEREN BOMBALADI

Yaşar İpek, sevgilisi Seren Serengil ile ayrılmasından çok kısa bir süre sonra sevgili yaptı. Yeni sevgilisiyle el ele mekandan ayrılan Yaşar, Seren sorusuna "Eski çöplükleri karıştırmaya gerek yok" diyerek cevap verdi.

MEKANDAN EL ELE AYRILDILAR

Serengil'le ilgili soruları yanıtlayan şarkıcı, "Eski çöplükleri karıştırmaya gerek yok. Zaten bir aylık aşktan bir şey olmazdı" açıklamasını yaptı. İpek, mekandan el ele tutuştuğu yeni sevgilisiyle ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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