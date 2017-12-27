Seren Serengil'den çıplak fotoğraf açıklaması!

STAR TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programının yorumucusu Seren Serengil, çıplak fotoğrafını yayan Hande Yener'e cevap verdi. Seren zaman zaman konuşurken sesi titredi.
"17 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAF"
Seren Serengil, Hande Yener'in çıplak fotoğrafını yayması ile ilgili şunları söyledi: "Bundan 17 yıl önce annemin evinde, orada kimsenin olmadığını düşündüğüm sırada çekilmiş bir fotoğraf. Bikini izim çıkmasın diye bikinimi çıkarmıştım. Bir kadın tarafından en ağır şiddete maruz kaldım"
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.