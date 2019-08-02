Seren Serengil 1.5 ay tekerlikli sandalye kullanacak

TÜP bebek tedavisiyle hamile kalan sunucu, önlem amaçlı 1.5 ay tekerlekli sandalye kullanacak.

Seren Serengil’e doktorunun stres yaratacak şeyleri yasakladığı da öğrenildi. Öte yandan Seren Serengil, Cengiz Semercioğlu ile sunuculuğunu üstlendiği televizyon programının sezon açılışını bir süreliğine erteledi.