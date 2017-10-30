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Seren'i zora sokacak suçlama: Yataklı vagonda ne yaptığını iyi bilirim

Gülben Ergen'i desteklediği için Sacit Aslan'ı eleştiren Seren Serengil'e magazin duayeninden cevap gecikmedi. Aslan, "Yataklı vagonlarda neler yaptığını iyi bilirim." dedi

Seren'i zora sokacak suçlama: Yataklı vagonda ne yaptığını iyi bilirim

Gülben Ergen'i desteklediği için Sacit Aslan'ı eleştiren Seren Serengil'e magazin duayeninden cevap gecikmedi. Aslan, "Yataklı vagonlarda neler yaptığını iyi bilirim." dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:30
Seren'i zora sokacak suçlama: Yataklı vagonda ne yaptığını iyi bilirim
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EVLİ iş adamı  Tolga Duğles ile eski eşi  Erhan Çelik'i aldattığı iddiasıyla günlerce konuşulan  Gülben Ergen'i  Seren Serengil günlerce eleştirmişti. Magazin duayeni Sacit Aslan Gülben'i destekleyince Seren çok kızmıştı. Aslan, Serengil'e kelimenin tam anlamıyla verdi veriştirdi.

"YATAKLI VAGONDA KABADAYI İLE NE YAPIYORDUN?"

Sacit Aslan,  Seren Serengil'e "Yataklı vagondaki kabadayı ile nereye gidiyodun ne yaşıyodun onları mı sorayım" diyerek bomba iddialarda bulundu. Aslan, Seren'e "Sidikli" diyerek seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilGülben Ergen
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