Seren'i zora sokacak suçlama: Yataklı vagonda ne yaptığını iyi bilirim

Sacit Aslan, Seren Serengil'e "Yataklı vagondaki kabadayı ile nereye gidiyodun ne yaşıyodun onları mı sorayım" diyerek bomba iddialarda bulundu. Aslan, Seren'e "Sidikli" diyerek seslendi.

EVLİ iş adamı Tolga Duğles ile eski eşi Erhan Çelik'i aldattığı iddiasıyla günlerce konuşulan Gülben Ergen 'i Seren Serengil günlerce eleştirmişti. Magazin duayeni Sacit Aslan Gülben'i destekleyince Seren çok kızmıştı. Aslan, Serengil'e kelimenin tam anlamıyla verdi veriştirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.