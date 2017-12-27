Seren'e yaylım ateşi: Sen cahil bile değilsin

SEREN Serengil ile Hande Yener arasında yaşanan kavgada yeni bir cephe daha açıldı. Olaya Aylin Coşkun da dahil oldu. Coşkun 14 yıl sonra çıkardığı "Sinsirella" isimli şarkısıyla telifmetre listelerinde üst sıralarda kendisine yer buldu. Seren Serengil yorumcusu olduğu "Duymayan Kalmasın" programında Aylin Coşkun'un Hande Yener'in yakın arkadaşı olduğu için o listede olduğunu iddia etti.
AYLİN COŞKUN SERT ÇIKTI!
Seren Serengil'in bu iddiasının ardından Aylin Coşkun Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Coşkun, "Parayla olsa diğer şarkılarımı da 1 numara yapardım. Cahil! Ben Hande Yener'in arkadaşıyım diye 1 numarada değilim! (Biz kardeşiz ayrıca) Hem telifmetre hem radyomonitörde birinciyim. Şarkı patladı diyemiyor musun? 14 yıldır bu işi yapıyorum!" dedi.
İşte Aylin Coşkun'un o paylaşımı:
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