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Seren'e büyük şok! Nişana saatler kala istenmeyen gelin ilan edildi

29 Nisan'da sevgilisi Yaşar İpek ile nişanlanacak olan Seren Serengil, İpek'in ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildi. İpek'in annesi ve kız kardeşi nişana katılmayacak

Seren'e büyük şok! Nişana saatler kala istenmeyen gelin ilan edildi

29 Nisan'da sevgilisi Yaşar İpek ile nişanlanacak olan Seren Serengil, İpek'in ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildi. İpek'in annesi ve kız kardeşi nişana katılmayacak

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:16
Seren'e büyük şok! Nişana saatler kala istenmeyen gelin ilan edildi
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İLİŞKİ sözleşmesinden sonra aralarındaki problemleri halleden Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.
AİLE SORUNLARI YAŞANIYOR
Medyaradar'da yer alan habere göre; Evlilik hazırlıkları yapan Seren Serengil ve Yaşar İpek aile arasında sorunlar yaşıyor. İpek'in Posta gazetesinde "Benden Duymuş Olmayın" adlı köşesinde magazin yazarlığı yapan kız kardeşi Eylem Şafak İpek ile Seren Serengil arasında magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre küslük olduğu ifade ediliyordu.
İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLDİ
Yarın nişan yapacak olan çifte kötü haber Yaşar İpek'in ailesinden geldi. İpek'in annesi, kız kardeşi ve dayısı nişan törenine katılmama kararı aldı.
Yaşar İpek'in Ailesi Seren Serengil'i İstenmeyen Gelin İlan Etti
SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Yaşar İpek'in annesi Fatoş İpek ve kız kardeşi Eylem Şafak İpek nişana katılmayacaklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurdu. Eylem İpek Instagram'da annesiyle beraber çekindikleri fotoğrafa, "Annemle tatil hazırlığı yarın o Kıbrıs'a gidiyor. Bizde yurtdışına" yazarak törene katılmayacaklarını ilan etti.
DAYIDAN DA MANİDAR PAYLAŞIM
Yaşar İpek'e bir tepkide dayısı Murat Yıldırım'dan geldi. Yıldırım Twitter'dan yazdığı notta, "Bir gün her şeyin yalan ne geçmiş ne gelecek tek gerçeğin anne olduğunu anlayacak herkes" dedi. Eylem İpek'de dayısının notunu Instagram'dan paylaşarak destek verdi.
NE YAPACAKLARI MERAK KONUSU
Bu olayların ardından Yaşar İpek'in ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Seren Serengil'in ne yapacağı merak konusu oldu.

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Yaşar İpekSeren SerengilNisanGelin
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