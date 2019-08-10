Serdar, tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

2014 senesinde dünya evine giren ve sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan dün boşandı. Adliye çıkışı konuşan çift "Severek ayrıldık" diyerek açıklama yaptılar.

MAĞDUR ETMEMEK İÇİN EV VE ARABA VERDİ

Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe'yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.

BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Serdar Ortaç'ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe Loughnan ise boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi.