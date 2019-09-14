Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'den cesur pozlar
2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılık sonrası Türkiye'den ayrılan İrlandalı modelden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor
MAGAZİN 14.09.2019, 17:24 14.09.2019, 17:26
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Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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|5
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|4
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|4
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|-5
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|P
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|4
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|7
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|4
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|7. West Ham
|4
|7
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|4
|5
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|4
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|5
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|5
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|4
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|4
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|4
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|4
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|5
|4
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|19. Norwich City
|4
|3
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|4
|1
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
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|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
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|3
|7
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|4
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|5
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|4
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|4
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|12. Real Valladolid
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|4
|4
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|3
|3
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|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
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|3
|0