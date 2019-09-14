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Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'den cesur pozlar

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılık sonrası Türkiye'den ayrılan İrlandalı modelden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor

MAGAZİN 14.09.2019, 17:24 14.09.2019, 17:26
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'den cesur pozlar
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BOŞANMA sonrası Dubai'ye giden Chloe Loughnan, plajda çekilen bikinili pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. 27 yaşındaki modelin "Benim mutlu yerim" notuyla yaptığı kare kısa sürede çok sayıda yorum ve beğen aldı.

#Serdar Ortaç
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