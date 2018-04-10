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Serdar Ortaç'ın kızdıracak iddia! Eşi, arap şeyhinin oğluyla mı beraber?

Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü

Serdar Ortaç'ın kızdıracak iddia! Eşi, arap şeyhinin oğluyla mı beraber?

Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü

10 Nisan 2018 Salı 17:21
Serdar Ortaç'ın kızdıracak iddia! Eşi, arap şeyhinin oğluyla mı beraber?
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SÖYLEMEZSEM Olmaz programının haberine göre; İki hafta önce Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, magazin basınında gündemdeki yerini koruyor.
ARAP ŞEYHİNİN OĞLUYLA MI BİRLİKTE?
Uzun bir süre Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği konuşulan Chloe Loughnan'ın Arap şeyhinin oğlu ile o kulüp senin bu bar benim gezip eğlendiği iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
GÖZLERİ İRLANDALI MODELDE
Serdar Ortaç'ın yakın arkadaşının eski eşi Ayça'nın evinde kalan güzel modelin hakkındaki iddialar için yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
 
SERDAR ORTAÇ SİTEMKAR
Önceki gün Etiler'de görüntülenen ve son derece gergin olduğu gözlenen Serdar Ortaç ise eşinin verdiği ateşli pozlar için "Ne yapayım, hanım model. Ben 'git, soyun' demiyorum ki" diyerek sitemini dile getirdi.

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Söylemezsem OlmazSerdar OrtaçChloe LoughnanMiami
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