Serdar Ortaç'ın eşi Chloe: Serdar çok yoğun, birbirimize vakit ayıramıyoruz

Serdar Ortaç’ın eşi, manken Chloe Loughnan tatil için doğup büyüdüğü İrlanda’ya gitmişti.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe: Serdar çok yoğun, birbirimize vakit ayıramıyoruz
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TATİLİNİ bir ay daha uzatan Chloe, “Serdar’ın yaz konserleri çok yoğun. Birbirimize vakit ayıramıyoruz. Evde sıkılıyorum. Tek başıma kalmaktan hoşlanmıyorum” diye konuştu. Geçen aylarda çiftin birbirine hiç zaman ayıramadığı için boşanacağı iddia edilmişti. O dönemde Chloe uzun bir süre Amerika'da kalmıştı.

Motor kazası geçirince de iki hafta daha Amerika'da kalıp, daha sonra İrlanda'ya gitmişti.

En sonunda da Türkiye'ye Serdar Ortaç'ın yanına dönmüştü. Hatta o süreçte Chloe'nin hamile olduğu ve bebeğini de aldırdığı iddia edildi.

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