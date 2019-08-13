Serdar Ortaç: Evlilik iki ruh hastasının işi!

SERDAR Ortaç (49), 2014'te evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan geçen perşembe boşanmıştı. Chloe Loughnan, ''Severek ayrıldık'' demiş, popçu ise ''Hep arkadaş kalacağız'' açıklamasını yapmıştı.

Dün akşam Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik hakkında yaptığı açıklamayla konsere damga vurdu.

'NORMAL İNSAN EVLENEMEZ'

Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde herkese evliliği öneren Serdar Ortaç bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi.

Ortaç bu sözlerinin ardından 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi.