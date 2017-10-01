Serdar'ın eşinden iç çamaşırı markasına özel ateşli pozlar!

ÜNLÜ popçu Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kendi iç çamaşır markasının mankenliğini yaptı. Chloe, çekimlerde cesur pozlar vermekten çekinmedi.
AKILLARA SERDAR'IN SÖZLERİ GELDİ
Chloe böyle ateşli pozlar verince akıllara Serdar Ortaç'ın röportajı geldi. Ortaç, "Biri sevgilimin kalçasına baksa gurur duyarım. Çünkü 'sen o kalçalara ancak bakarsın.' Ama ben dokunabilirim" demişti.
İşte Chloe'nin o pozları:
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