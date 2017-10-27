Serdar'ın Acun pişmanlığı: Allah benim belamı versin

SERDAR Ortaç, Acun Ilıcalı'nın yıllar önce kendine jüri üyeliği teklif ettiğini anlatarak, "Serdar bir program başlayacak Kenan ile seni istiyoruz demişti ben de çok yorgunum diyerek kabul etmemiştim Allah benim belamı versin!" dedi.

Serdar Ortaç 12 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Cımbız' ile ' Kadir Çetin ile Numberone star' programına konuk oldu. Albümünde Yıldız Tilbe'den 2 şarkı 1 tane de düet olduğundan bahsederek, ilginç bir itirafta bulundu.

"ACUN ZAMANINDA BANA DA TEKLİF ETMİŞTİ"

Şarkıcı, "Yıldız'a bayılıyorum. Yıllar önce Acun beni arayıp jüri üyesi olmamı söylemişti, hatta 'Serdar bir program başlayacak Kenan ile seni istiyoruz' demişti ben de çok yorgunum diyerek kabul etmemiştim Allah benim belamı versin!" ifadelerinde bulundu.