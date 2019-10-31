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Serdar'ı çabuk unuttu! Chloe, Survivor yarışmacısıyla aşk yaşıyor

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, gönlünü Survivor'un eski yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.

MAGAZİN 30.10.2019, 11:49
Serdar'ı çabuk unuttu! Chloe, Survivor yarışmacısıyla aşk yaşıyor
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2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Eski eşini unutan model, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, aşk yaşamaya başladığı yönündeki iddia, gündeme bomba gibi düştü.

CHLOE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Chloe Loughnan'ın, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Serdar Ortaç'ın konu hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YAKIN ARKADAŞI

Sevgilisi Daniella Karlsson ile ilişkisini bitiren Yiğit Marcus Aral, Şeyma Subaşı ve Adriana Lima gibi ünlü isimlerle arkadaşlığı ile biliniyor. Hatta Aral'ın Survivor'a Şeyma Subaşı'nın sayesinde girdiği iddia edilmişti.

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Araldır. Eğitimini University Of Miami'de tamamlamıştır. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Marcus, California'da da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Survivor 2018'de Gönüllür takımında yer alan Marcus, yarışmaya üçüncü haftanın ilk eleme konseyinde adaya veda etmişti.

#Serdar Ortaç #Chloe Loughnan #Survivor #Yiğit Marcus Aral
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