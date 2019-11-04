Serdar bombayı patlattı! Sürpriz aşkı, Seksenler'in oyuncusu çıktı
Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, Seksenler dizisinin oyuncusu Özlem Leman Davran'la aşk yaşamaya başladı.
2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Geçtiğimiz günlerde bir programda "Benim yeni ilişkim falan yok" diyen Ortaç, bombayı patlattı.
YENİ AŞKINI İTİRAF ETTİ
49 yaşındaki popçu, Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Sahnede izleyicilerle ara ara sohbet eden Ortaç, sağlığı için ''Turp gibiyim'' derken aşk itirafıyla şaşırttı. Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek aşka küsmediğini belirtti. Ünlü popçunun yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Özlem Davran olduğu iddia edildi.
GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİ
Aşk itirafının ardından Serdar Ortaç'ınkendisini en önden dinleyen oyuncu Leman Davran'ın gözlerine bakarak 'Karabiberim' şarkısını söylemesi dikkat çekti.
DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de oyuncu Leman Davran ile görüntülenmişti. Ortaç durumu beraber sanat okulu kurduklarını iş için görüştüklerini açıklamıştı.Tüm bu olanlara ise Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'un nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.
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