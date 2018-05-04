Sen Anlat Karadeniz'de devamlılık hatası

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için şeytani bir plan yaptı. Dizideki devamlılık hatası da orada meydana geldi.
Genç kadını içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı.
İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI
Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletini görüyorsunuz. Tam da bu anlarda atletli olan Nefes'in, bir sonraki sahnede iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.
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