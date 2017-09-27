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Selin İmer’in o fotoğrafları gün yüzüne çıktı!

Temmuz ayında Mustafa Ceceli'yle evlenen Selin İmer'in, Ahmet Hulusi Akten'in dizinin dibinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

Selin İmer’in o fotoğrafları gün yüzüne çıktı!

Temmuz ayında Mustafa Ceceli'yle evlenen Selin İmer'in, Ahmet Hulusi Akten'in dizinin dibinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:28
Selin İmer’in o fotoğrafları gün yüzüne çıktı!
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AHMET Hulusi’nin sohbetlerine katılmak için sık sık Amerika’ya giden Selin İmer’in, eşi Mustafa Ceceli’yle bu sohbetler sırasında tanıştığı söyleniyordu. Gün yüzüne çıkan fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntılardan biri de geçen sezon Mustafa Ceceli ile program yapan Bengü’nün sohbet sırasında çiftin yanında olmasıydı. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Mustafa Ceceli bir açıklama yaptı:

selin-imer

MUSTAFA CECELİ: BİZİ AHMET HULİSİ TANIŞTIRMADI

Bir süredir şahsım ve eşim Selin Hanım ile ilgili yürütülmeye çalışılan ‘kötü niyetli ve taraflı' algı operasyonunun farkındayım. Bu konuyla ilgili olarak son kez yaptığım bu açıklamadan sonra artık tüm hukuki haklarımı da kullanacağımı belirtmek istiyorum. İtham edildiği üzere; Beni, eşim Selin Hanım ile Ahmed Hulusi tanıştırmadı. Selin Hanım ile birbirimizi arkadaş ortamında tanıdık. ‘İyi ki tanıdım' dediğim eşim Selin Hanım ile 10 Temmuz'da evlendik. Artık herkesin bu evliliğe saygı duymasını ve bizi bize bırakmasını istiyorum… Bu işi malzeme olarak kullanmak isteyen insanlar kötü niyetlerini belli ederken, işin içine başka isimleri de katarak mevcut kendi gerçekliğini gözden kaçırmaktadır. Ama şu unutulmamalıdır ki, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.

MUSTAFA CECELİ

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet HulusiAhmed HulusiSelin İmerMustafa Ceceli
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