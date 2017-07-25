Selin İmer'in haç dövmesi olay yarattı

MUSTAFA Ceceli 6 yıllık eşi Sinem Gedik'ten Mayıs'ta boşanmıştı. 10 Temmuz'da sosyetik güzel Selin İmer ile evlenmişti. Hiç nikah fotoğrafı paylaşmamışlardı.Balayı için Fransa'nın Akdeniz sahilindeki Nice ve Monaco'ya giden çift ilk kez birlikte fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak fotoğraftaki bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı.Selin İmer'in paylaştığı fotoğrafta kolundaki haç dövmesi dikkat çekti.Selin İmer'in sağ kolunda Romen rakamları ile annesi, ablası, kendisinin doğum yılını temsil eden bir dövme bulunuyor.Selin İmer'in sol kolunda ise haç dövme bulunuyor. Bu dövme Selin İmer'in Amerika'da okuduğu yıllarda bir ara Hristiyanlığa ilgi duyması sonrası yapılmış.