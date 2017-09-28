Selin İmer'in fotoğraflarındaki gizemli elin sahibi bulundu

MUSTAFA Ceceli ve Selin İmer'in tanışmalarında kozmik şeyh Ahmet Hulusi'nin vesile olduğu iddia edilmişti. İkili iddiaları redderken dün fotoğraflar basına sızdı. Fotoğrafları basına veren kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edildi.

AHMET HULUSİ'DEN OLAY TWEET

Ahmet Hulusi, fotoğrafların çıkmasının ardından Twitter'dan "Kendilerinin resimlerinin, ses kayıtlarının bir yerlerde yayınlanmasından hoşlanmayacak olanların başkalarınınkini yayınlamaları hoş değil." yazdı. Fotoğrafları basına sızdıranın bir zamanlar " Ahmet Hulusi dostumdur" diyen Gülben Ergen'in olduğu iddia edildi.

GÜLBEN ERGEN, KENDİ SKANDALLARINI MI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR?

Gülben Ergen'in son dönemde çıkan skandallarının ardından böyle bir haber çıkması " Gülben Ergen gündem mi değiştiriyor?" sorusunu akıllara getirdi.

AHMET HULUSİ KİMDİR?

Asıl adı Ahmet Hulusi Akten (72 yaşında). 21 Ocak 1945'de İstanbul, Cerrahpaşa'da doğdu. Geçmişte Yeni İstanbul, Zaman, Akşam, Milli Gazete gibi gazetelerde çalışmış. İlk kitaplarını Hulusi Akten adıyla bastıran Hulusi'nin bugün Amerika'da Güney Karolina'da yaşadığı tahmin ediliyor. Biyografisinde "Din konusuna önce Diyanet'in yayınladığı on bir ciltlik Sahih-i Buhari tercümesini, sonra tüm Kütüb-i Sitte'yi ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili" isimli tefsirini okuyarak girmiştir. 1970 yılında Akşam Gazetesi'nde çalışırken ruh ve ruh çağırmalar konusunu incelemeye almış ve bu konuyu "Ruh İnsan Cin" kitabında yayınlamıştır" ifadeleri yer alıyor.

İşte olay fotoğraflar: