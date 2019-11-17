Selin Ciğerci kalçası ellenince neye uğradığını şaşırdı

CİĞERCİ sahnedeyken bir hayranı sosyal medya fenomeninin kalçasına dokundu. Ciğerci'nin kadın hayranına tepkisi ise ilginç oldu.

Uzun süredir birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay dünya evine giren Selin Ciğerci, görkemli tören sayesinde uzun bir süre konuşulmuştu.

Sosyal medya fenomeni olan ve aynı zamanda şarkıcılık da yapan Ciğerci,'nin gittiği kadınlar matinesinde başına ilginç bir olay geldi.

Sahnede şarkı söylerken, Ciğerci'nin hayranlarından biri kalçasına eliyle dokundu.

Kalçasına dokunulduğunu hisseden Ciğerci ise, hayranına şakayla karışık bir tepki gösterdi. O anlar bir başkası tarafından kameraya alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere kullanıcıların çoğu "Taciz" yorumları yaparken, birçok kişi de kadın hayranın sadece meraktan bu hareketi yaptığını savundu.

Ardından bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Ciğerci, fotoğrafa gülme emojisiyle "Bak nasıl yakaladım. Matineler başladı artık; mıncırmalar, morluklar başlar" notunu düştü.