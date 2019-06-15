Selena Gomez'den Instagram itirafı

Tüm dünyada sosyal medyada en çok takip edilen yıldızlardan biri olan Selena Gomez telefonunda Instagram uygulamasının olmadığını itiraf etti.

Selena Gomez'den Instagram itirafı
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ÜNLÜ şarkıcı Selena Gomez sosyal medyada oldukça aktif. Üstelik Instagram'da en çok takipçisi olan ünlülerden biri.

Ancak Gomez, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Meğer Selena Gomez'in telefonunda Instagram uygulaması yokmuş.

Dünyada en çok takipçisi olan, paylaştığı fotoğraflar rekor sürelerde milyonlarca beğeni alan Gomez bu tercihinin nedenini şöyle açıklıyor:

"Telefonumda Instagram uygulaması yok. Her an yanımda olan insanlardan birinin telefonundan kendi hesabıma giriş yapıyorum ve paylaşımlarımı böyle yapıyorum."

Selena Gomez sık sık sosyal medyanın yanlış kullanıldığında zararlı bir şeye dönüştüğünü söylediği için aslında yaptığı bu tercih anlaşılır hale geliyor.

Gomez daha önce verdiği röportajlaron bazılarında sosyal medya yüzünden zor anlar geçirdiğini, beden algısının bozulduğunu ve kendinden hoşnutsuz bir insan haline geldiğini anlatmıştı.

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