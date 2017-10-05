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Selda Bağcan Atasehir’de konser verdi

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali’nde Selda Bağcan ve Niyazi Koyuncu konser verdi

Selda Bağcan Atasehir’de konser verdi

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali’nde Selda Bağcan ve Niyazi Koyuncu konser verdi

05 Ekim 2017 Perşembe 11:00
Selda Bağcan Atasehir’de konser verdi
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ATAŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali kapsamında Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Selda Bağcan ile 2005 yılında hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu İçerenköy’de konser verdi. Konseri CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile binlerce vatandaş dinledi.
Sahneye ilk olarak Niyazi Koyuncu çıktı. Söylediği şarkı ve türkülerle konseri dinlemeye gelenleri bir dakika yerinde durdurmayan sanatçı, unutulmaz anlar yaşattı. Niyazi Koyuncu’nun ardından ise Selda Bağcan sahneye çıktı. Alanı dolduran vatandaşların alkışları arasında sahneye çıkan usta sanatçı söylediği şarkı ve türkülerle büyük beğeni topladı. Hayranları Niyazi Koyuncu ve Selda Bağcan’ın türkülerine eşlik etti.
Konserde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yıllardır büyük bir sorun olarak duran Ataşehir’deki bazı mahallelerdeki imar ve ruhsat sorunuyla ilgili müjde verdi. Başkan İlgezdi, “2009 yılında beni ve arkadaşlarımı bu göreve getirdiniz. Bize destek verdiniz. İçerenköy’ün en büyük sorunlarından biri bildiğiniz gibi imar planlarıydı. Bununla ilgili büyükşehire hep beraber yürüyüş yaptık. Bundan 3 ay önce büyükşehir belediyesi 1/5000’lik planları yaptı. Ben de 1/1000’lik planları yaptım ve hazırladım. Planlara büyükşehirde itiraz ediliyor. Büyükşehirde sonuçlandıktan sonra bana gelecek. Bana geldikten sonra planlarınızı hayata geçireceğim. Yıllardır beklediğiniz bu sıkıntı inşallah aşılacak” dedi.

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Selda BağcanAtaşehirKonser
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