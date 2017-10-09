Selçuk, çapkınlığının bedelini çok ağır ödedi

GALATASARAYLI futbolcu Selçuk İnan geçen hafta Ortaköy'deki gece kulübü Ruby'de iki genç kızla eğlenmişti. Selçuk'un çapkınlığı pahalıya patladı.
KARISI KIYAMET KOPARDI
Selçuk İnan, sabaha karşı kızlarla Taksim'deki CVK Otel'e gitti. Kapıda gazetecileri görünce aracından bile inmeden gözden kayboldu. Haber ertesi günü basına yansıdı. Selçuk İnan ile 2015'te Çırağan Sarayı'nda masal gibi düğünle evlendiği Cemre İnan arasında kıyamet koptu.
500 BİN TL'YE YÜZÜK ALDI
Arkadaşları ile yurt dışında tatilde olan Cemre İnan apar topar İstanbul'a döndü. Çifti barıştırmak için aileler devreye girdi. Galatasaraylı topçu birkaç gün önce eşini ikna etmeyi başardı. Hemen ardından Cemre İnan'a 500 bin TL'ye özel tasarım pırlanta yüzük aldı. Ayrıca Cemre İnan'a bundan böyle yalnız başına eğlenmeye çıkmayacağına dair söz verdi.
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