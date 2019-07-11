Seksenler dizisi hakkında flaş karar!

KADROSUNDA Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin bulunduğu Seksenler dizisinin sevenlerini heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Yapımcı Birol Güven, Twitter hesabından ''Yazmaya başladık'' diyerek dizinin 7. sezondan itibaren devam edeceğini duyurdu.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizinin 7. sezonundan itibaren hangi kanalda yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

6 sezon boyunca TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin, yeni sezonda da aynı kanalda yayınlanması tahmin ediliyor.