Seks itirafından sonra flaş karar

SON dönemde çapkınlık haberleriyle gündeme gelen Rafet El Roman, eski sevgilisi ve oğlu Edvan’ın annesi Yeşim Eryıldırım’a geri döndü.
Oğullarını da alarak Kıbrıs’ta tatile çıkan ikili, önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi.
HT Magazin'den Neziha Kartal'ın haberine göre locadaki samimi halleriyle dikkat çeken çift, adeta aşk tazeledi. 2009’da doğan Edvan’ın annesi ile El Roman’ın ilişkisi 7 yıl sürmüştü.
Almanya’dan tatile gelen üçlüye önümüzdeki hafta ünlü popçunun kızları Şevval ile Suelnur da katılacak. Gün boyu locada romantik dakikalar yaşayan Rafet El Roman ve Yeşim Eryıldırım bol bol selfie çekti.
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