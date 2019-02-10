Sedat Peker, ünlü şarkıcının nişan yüzüğünü taktı

Sedat Peker, bir döneme damga vuran Küçük Onur lakaplı şarkıcı Onur Sarıkaya'nın nişan törenine katılarak yüzüklerini taktık.

Sedat Peker, ünlü şarkıcının nişan yüzüğünü taktı
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SEDAT Peker, şarkıları ve lakabıyla bir döneme damga vuran 'Küçük Onur' lakaplı Onur Sarıkaya'nın nişan törenine katıldı. Peker, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ TAKTI

Şarkıcı Onur Sarıkaya, Ece Gökkaya ile geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini ise yakın arkadaşı Sedat Peker taktı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan bu anları paylaşan Peker, "Manevi kardeşim Küçük Onur ( Sarıkaya) ve Ece Gökkaya hanımefendinin nikah yüzüklerini taktığım nişan törenlerinin fotoğrafları" mesajını paylaştı.

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