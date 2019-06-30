Seda Sayan’ın kiracılığı tercih etti! Kirası dudak uçuklattı!

Seda Sayan, İstanbul’da birçok gayrimenkulü olmasına rağmen kiracılığı tercih etti

Seda Sayan’ın kiracılığı tercih etti! Kirası dudak uçuklattı!
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ÜNLÜ sanatçı Seda Sayan, artık Mecidiyeköy'deki deniz manzaralı rezidansında yaşayacak.
 
YENİ EVİNE TAŞINDI
 
Mecidiyeköy'deki Quasar İstanbul'da süper lüks bir daire kiralayan ünlü sanatçı, aylık 35 bin lira ödeyecek.
25'inci kattaki Boğaz manzaralı rezidansına taşınan Sayan, şu sıralar dekorasyon işleriyle uğraşıyor.
 

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