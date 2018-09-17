Seda Sayan yere kapaklandı

GEÇTİĞİMİZ ay 'Zenginlerin yeni akımı' olarak ortaya çıkan 'Falling Stars' çığ gibi büyüyor. Her kesimden insan bu trende ayak uydurmuş durumda. Moda haftası için İngiltere'ye giden Seda Sayan da bu akıma kapılmaktan kendini alamadı. Girdiği kafenin çıkışında "Falling Stars" (Düşen Yıldızlar) pozu verdi. Başta ne olduğunu anlayamadığımız fotoğrafın altında ise yine bir sosyal medya çılgınlığı çıktı.

